Цены на газ в Европе стремительно растут: хватит ли запасов на отопительный сезон

Европейский газ начал дорожать из-за нестабильного импорта. Вместе с тем газовые хранилища в ЕС не заполнены на 100%.

Как и почему дорожает европейский газ?

Фьючерсы на европейский природный газ несколько выросли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на бенчмарк выросли на целых 0,9% в среду. Тем не менее, контракты торгуются вблизи 32 евро за мегаватт-час.

В последние дни в Европе наблюдается замедление морских перевозок, тогда как импорт газа по трубопроводам из Норвегии – основного поставщика региона – также снизился на фоне проведения технического обслуживания нескольких месторождений.

Это снова вызывает беспокойство относительно краткосрочных поставок, поскольку температура в северо-западной Европе вот-вот снизится после периода мягкой погоды, что испытывает баланс региона,

Какие запасы газа имеет Европа?

Европе удалось накопить солидные запасы газа в течение лета, несмотря на чрезвычайно низкие уровни в начале этого года, и огромные хранилища региона заполнены почти на 83%, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз BloombergNEF.

Тем не менее, похолодание в начале отопительного сезона уже заставило некоторые страны воспользоваться газовыми хранилищами.

Если не будет внезапных перебоев, ожидается, что Европа завершит этот отопительный сезон с заполнением газовых хранилищ примерно на 33%, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя в 45%. Холодной зимой они могут упасть до 22%.

Что известно о запасах газа и отопительном сезоне в Украине?