Цены на газ в Европе стремительно растут: хватит ли запасов на отопительный сезон
- Цены на европейский газ выросли из-за нестабильного импорта и технического обслуживания норвежских газовых месторождений.
- Газовые хранилища в Европе заполнены на 83%, но холодная зима может снизить уровень запасов газа до 22%.
Европейский газ начал дорожать из-за нестабильного импорта. Вместе с тем газовые хранилища в ЕС не заполнены на 100%.
Как и почему дорожает европейский газ?
Фьючерсы на европейский природный газ несколько выросли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Фьючерсы на бенчмарк выросли на целых 0,9% в среду. Тем не менее, контракты торгуются вблизи 32 евро за мегаватт-час.
В последние дни в Европе наблюдается замедление морских перевозок, тогда как импорт газа по трубопроводам из Норвегии – основного поставщика региона – также снизился на фоне проведения технического обслуживания нескольких месторождений.
Это снова вызывает беспокойство относительно краткосрочных поставок, поскольку температура в северо-западной Европе вот-вот снизится после периода мягкой погоды, что испытывает баланс региона,
– пишут в издании.
Какие запасы газа имеет Европа?
Европе удалось накопить солидные запасы газа в течение лета, несмотря на чрезвычайно низкие уровни в начале этого года, и огромные хранилища региона заполнены почти на 83%, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз BloombergNEF.
Тем не менее, похолодание в начале отопительного сезона уже заставило некоторые страны воспользоваться газовыми хранилищами.
Если не будет внезапных перебоев, ожидается, что Европа завершит этот отопительный сезон с заполнением газовых хранилищ примерно на 33%, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя в 45%. Холодной зимой они могут упасть до 22%.
Что известно о запасах газа и отопительном сезоне в Украине?
Отопительный сезон в Украине начался 28 октября. Более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменено более 340 километров тепловых сетей, проведены ремонтные работы, , сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров.
Украина накопила 13,2 миллиарда кубов газа, но из-за российских атак требует дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона. Нафтогазу нужно еще 1,9 миллиарда евро для импорта газа, часть из которых планируют привлечь через внутренние резервы и международную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в энергетике сложная из-за российских обстрелов, и нужны средства противовоздушной обороны и международная помощь. Украина ведет переговоры с Германией и Италией по поставкам электрооборудования, а также работает над импортом газа, найдя 70% необходимых средств для этого процесса.