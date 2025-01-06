У Європі вперше з 2018 року надто швидко виснажуються газові сховища

У Європі почали доволі швидко витрачати газові резерви. Це вперше за останні 7 років. Причиною такої ситуації стала холодна погода.

На скільки заповнені газові сховища Європи

Наразі заповненість великих підземних сховищ Європи становлять трохи більше ніж 70%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Торік ця цифра становила приблизно 86%.

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За даними Gas Infrastructure Europe, рівень заповненості сховищ впав на 25 процентних пунктів від піку – це найбільше падіння з 2018 року.

Водночас ризик негайного дефіциту відсутній, хоч і таке швидке виснаження резервів може ускладнити накопичення запасів перед наступним опалювальним сезоном й вплинути на ціни в короткостроковій перспективі.

Що перешкоджає наповнювати газові резерви

Північно-західну Європу охопила холодна погода, а це може спричинити найближчими днями подальше зниження запасів, адже зростає використання газу для опалення.

а це може спричинити найближчими днями подальше зниження запасів, адже зростає використання газу для опалення. Ринкова волатильність стає дедалі більшим впливом на континент: Європа почала покладатися на глобальний зріджений природний газ (ЗПГ) для компенсації дефіциту.

стає дедалі більшим впливом на континент: Європа почала покладатися на глобальний зріджений природний газ (ЗПГ) для компенсації дефіциту. Незаплановані перебої в роботі основних постачальників: у Норвегії завод Hammerfest LNG призупинив роботу через несправність компресора.

Зауважте! Минулого тижня ціни на газ зросли на 4% й наблизилися до 14-місячного максимуму. Це трапилося через те, що ринок стикається зі скороченням запасів і обмеженням поставок.