На сколько заполнены газовые хранилища Европы

Сейчас заполненность крупных подземных хранилищ Европы составляют чуть более 70%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В прошлом году эта цифра составляла примерно 86%.

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По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности хранилищ упал на 25 процентных пунктов от пика – это самое большое падение с 2018 года.

В то же время риск немедленного дефицита отсутствует, хотя и такое быстрое истощение резервов может усложнить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и повлиять на цены в краткосрочной перспективе.

Что препятствует наполнять газовые резервы

Северо-западную Европу охватила холодная погода, а это может привести в ближайшие дни дальнейшее снижение запасов, ведь растет использование газа для отопления.

а это может привести в ближайшие дни дальнейшее снижение запасов, ведь растет использование газа для отопления. Рыночная волатильность становится все большим влиянием на континент: Европа начала полагаться на глобальный сжиженный природный газ (СПГ) для компенсации дефицита.

становится все большим влиянием на континент: Европа начала полагаться на глобальный сжиженный природный газ (СПГ) для компенсации дефицита. Незапланированные перебои в работе основных поставщиков: в Норвегии завод Hammerfest LNG приостановил работу из-за неисправности компрессора.

Обратите внимание! На прошлой неделе цены на газ выросли на 4% и приблизились к 14-месячному максимуму. Это случилось из-за того, что рынок сталкивается с сокращением запасов и ограничением поставок.