"Третя платіжка" за газ: за що доплачуватимуть українці у 2024 році

З наступного року українці додатково сплачуватимуть за вартість утримання внутрішньобудинкових газових мереж. Та поки що тарифів на такі послуги немає.

За що буде "третя платіжка"

Новий тариф стосуватиметься технічного огляду та убезпечення газових мереж від аварійних ситуацій. Щороку фахівці повинні контролювати газопроводи:

перевіряти доступ;

стан фарбування та кріплення;

наявність футлярів у місцях, де газопровід проходить через будинок;

перевіряти ущільнення міжтрубного простору;

очищати його від бруду;

відновлювати, якщо потрібно.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що у багатоквартирних будинках це робиться двічі на рік, особливо до початку та після закінчення опалювального сезону. Перевіряється герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, а також виявляють та усувають витоки газу за допомогою приладів або мильної емульсії:

Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік. Один раз на 3 роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 метрів,

— каже голова спілки.

Які ще заходи проводитимуть

Раз на рік у будинках відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, здійснюється техобслуговування газового обладнання:

чищення пальників;

регулювання режимів роботи;

перевірку автоматики безпеки;

перевірку тяги в димових та вентиляційних каналах;

перевірка роботи сигналізаторів загазованості приміщень.

Наразі невідомо, за яким тарифом розраховуватиметься вартість цих послуг.