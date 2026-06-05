Майже 939 мільйонів на газову генерацію: Шмигаль анонсував нові енергопотужності у двох областях

Міністр енергетики повідомив, що Кабмін ухвалив рішення щодо розвитку розподіленої газової генерації. Відомо, що кошти на підтримку проєктів отримає Укрнафта.

Що відомо про розвиток системи газової генерації?

Про те, які проєкти підтримає Кабмін, йдеться у повідомленні Дениса Шмигаля.

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Так, міністр енергетики повідомив, що на розвиток розподіленої генерації газу спрямують майже 939 мільйонів гривень.

Відомо, що уряд підтримав рішення після подання Міністерства енергетики у співпраці з Фінляндією.

Кошти будуть направлені з Фінсько-українського інвестиційного фонду відповідно до рамкової угоди між нашими державами,

– зазначив Шмигаль.

Зокрема він пояснив, що за цими коштами планують підтримати проєкти "Укрнафти". Нині компанія активно розвиває генерацію – на газі власного видобутку.

Якщо конкретніше – йдеться про встановлення газопоршневої електрогенерації у двох областях:

до 40 мегаватів на Івано-Франківщині;

до 20 мегаватів на Львівщині.

Зокрема міністр подякував уряду та партерам. І додав, що відповідне рішення дозволить зміцнити енергобезпеку та забезпечить надійне електропостачання для українців та бізнесу.