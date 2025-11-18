Нова криза в Придністровʼї: чому Росія знову маніпулює постачанням газу
- Придністров’ю загрожує нова газова криза через затримку Росією платежів за газ.
- Росія використовує газову залежність для політичного тиску на Молдову, особливо напередодні виборів на проросійських та контрольованих нею територіях.
Москва використовує газову залежність Придністров’я як інструмент політичного тиску на Молдову. Енергетична криза у невизнаній державі розгортається на тлі майбутніх виборів на проросійських і контрольованих Росією територіях.
Чому Росія провокує газову кризу в Придністров’ї?
Росія провокує гуманітарну кризу в невизнаному Придністров’ї, аби дестабілізувати політичну ситуацію в країні й перешкоджати ініціативам з реінтеграції регіону до Молдови. Про це 24 Канал поспілкувався з експертами у сферах енергетики та аналітиком.
Дивіться також Без світла й тепла взимку: чи загрожує Придністров’ю повторення енергетичної кризи
Загострення газового питання напередодні зими спрямоване на розпалювання невдоволення по обидва боки річки Дністер, каже аналітик Міхай Ісак. З огляду на те що парламентська більшість у Молдові нині складається з проєвропейських депутатів, Москва шукає інших шляхів для дестабілізації країни.
Малоймовірно, що в найближчі кілька місяців росіяни можуть спробувати ініціювати державний переворот на парламентському рівні. Тож вони намагаються створити кризу в різних частинах Республіки Молдова: від Придністров'я до Гагаузії. Росіяни зараз намагаються розпалити нову кризу, яка може порушити політичний процес у Республіці Молдова.
Аналітик Міхай Ісак говорить, що нині в політичних та експертних колах Молдови триває широке обговорення перспективи переговорів щодо майбутнього статусу Придністров’я. Від влади Молдови на шляху до євроінтеграції очікують збільшення активності в цьому питанні, а Росія намагається йому протидіяти.
Проросійські сили в Республіці Молдова використовують будь-які необхідні засоби, щоб підірвати будь-яке рішення чи ініціативу, яка могла б зблизити дві сторони. Отже, Росія використовує населення Придністров'я, населення регіону, що знаходиться під незаконною російською військовою окупацією, як гарматне м’ясо проти Кишинева, використовує їхні страждання,
– наголошує аналітик.
Зауважимо! Невизнане Придністров’я вдруге за 2025 рік може зазнати гуманітарної кризи через проблеми з постачанням газу. Самопроголошена держава не здатна забезпечити себе ресурсами.
Що зараз відбувається в політичному житті Молдови?
Після осінніх парламентських виборів у Молдові перемогла проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду "Дія і солідарність". Новосформований уряд також продовжив курс на зближення з Європейським Союзом.
Проросійська опозиція програла, тож Росія прагне створити нові проблеми для проєвропейського уряду Молдови, говорить аналітик Міхай Ісак.
Наприкінці цього місяця у нас відбудуться вибори до так званого Парламенту Придністров'я, і цей період Росія та проросійські пропагандистські ЗМІ використовують для критики європейської інтеграції Молдови та її рішень підтримати Україну. Також найближчими місяцями відбудуться вибори в так званому регіоні Гагаузія, дуже проросійському. Це буде ще однією точкою тиску, яку Росія використовуватиме для створення проблем між Кишиневом та віддаленими регіонами,
– зазначає Міхай Ісак.
Вплив на Придністров’я з боку Росії слабшає з огляду на зростання залежності регіону від торгівлі з Євросоюзом, а також запізнілу реакцію Москви на газову кризу в січні 2025 року. Водночас Молдова працює над зміцненням своєї енергетичної безпеки.
З економічного погляду, Придністров'я залежить від ринку Європейського Союзу. Тому що країни ЄС є найважливішим ринком для всієї продукції, що виробляється в Придністров'ї. Також завдяки підтримці Європейського Союзу та особливо Румунії, Республіка Молдова стане менш залежною від електроенергії з Придністровського регіону. Швидкими темпами будують лінії електропередач до Румунії,
– говорить аналітик.
Завершення робіт і готовність для комерційного та побутового використання очікують за кілька місяців.
Яка ситуація з газом у Придністров’ї?
Після газової кризи у січні 2025 року, коли Україна припинила транзит російського газу через свою територію, Придністров’я перейшло на постачання від угорської компанії MET Group. Оплачувати ці рахунки має Росія, проте в листопаді платіж затримали, і регіон отримує недостатні для опалювального сезону обсяги газу.
Через це, за даними медіа МОСТ від 14 листопада, у Придністров’ї діє режим економії газу:
- призупинили роботу великі підприємства регіону;
- Молдавська державна районна електростанція перейшла на вугілля;
- на місцевих метанових заправках з’явилися черги.
У коментарі 24 Каналу експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев сказав, що від часу січневої газової кризи в Придністров’ї нічого не зробили для покращення ситуації й уникнення проблем у майбутньому.
Керівництво цієї невизнаної території нічого не робило й не збирається робити для того, щоб убезпечити своїх громадян від повторення такої кризи. У них була можливість у міжсезоння придбати обладнання для того, щоб забезпечити можливість генерації необхідної кількості електричної й теплової енергії для регіонів, які найбільше постраждали під час минулої цієї кризи.
Коментуючи ситуацію в Придністров’ї експерт Володимир Омельченко зауважив, що в умовах повної залежності від Росії цей регіон завжди перебуватиме під загрозою гуманітарної кризи.
Поки присутній російський інтерес у цьому придністровському анклаві, доти там будуть проблеми. Російське політичне керівництво на цьому й грає, щоб створити гуманітарну кризу, а потім звинуватити в цьому Кишинів. Зараз у них проблеми, у Газпрому проблеми. Вони бачать, що ця схема підтримки Придністров’я нічого не приносить, і вирішили напружити ситуацію.
Що відомо про січневу газову кризу в Придністров’ї?
- Під час попередньої енергетичної кризи в Придністров’ї близько 350 тисяч жителів у січні залишалися без стабільного постачання світла та тепла.
- Після припинення транзиту російського газу через Україну, офіційний уряд Молдови не погодився на альтернативний маршрут через Балкани, якого вимагала Росія. Газпром же припинив постачати газ до Придністров'я з 1 січня, посилаючись не на проблеми з транзитом, а на "невиконання платіжних зобов'язань" з боку Молдови.
- Річ у тім, що з 2006 року самопроголошена держава користувалася російським газом, проте сплачені за нього гроші йшли до місцевого бюджету, а не Газпрому. Тож Росія приписує борги Тирасполя Молдові, але Кишинів відмовляється оплачувати заборгованість Придністров’я.
- У січні 2025 року, коли Росія припинила постачання газу до невизнаної республіки, Тирасполь відмовився від допомоги Молдови в закупівлі газу на європейських ринках. Керівництво утворення чекало на відновлення постачання Росією, проте допомога звідти надійшла останньою – через місяць після початку кризи.
- Проблему з газом для Придністров’я тоді розв’язали через схему постачання через угорську компанію MET Group, проте все залежить від регулярності сплати Росією за нього.