Газова голка: ЄС заплатив Росії втричі більше, ніж допоміг Україні

Попри війну Росія продовжує отримувати шалені доходи від продажу своїх енергоносіїв. Головним покупцем все ще є Європейський Союз.

ЄС витратив на купівлю російської нафти та газу 100 мільярдів євро з початку повномасштабної війни. Навіть зараз, коли обсяги імпорту скоротилися, вони все одно сягають 260 мільйонів доларів на день. При цьому з початку повномасштабної війни по 3 жовтня ЄС та країни-члени окремо надали Україні підтримку на суму 29,2 мільярда євро, за даними Kiel Institute.

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Значна частина доходу країни-агресорки саме від експорту газу – за цей час це 44,72 мільярда євро.



Скільки ЄС платить Росії за енергоносії / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що Росія скоротила поставки енергоносіїв до ЄС на 60%. Але при цьому доходи впали всього на 30% порівняно з 2021 року. Причина у тому, що ціна на нафту та газ різко підскочили через маніпуляції на ринку та шантажі з боку агресорки.

До прикладу, вартість нафти зараз стабілізувалася і трохи вища, ніж була до війни. Але у деякі моменти ціна майже вдвічі перевищувала минулорічну.

Чи відмовиться ЄС від російського газу

І якщо від майже всієї нафти з Росії ЄС відмовиться вже до кінця року, то про повну відмову від газу поки не йдеться.

Як повідомила Урсула фон дер Ляєн, Європа вже суттєво скоротила імпорт. Якщо до повномасштабної війни це було всі 40%, то зараз лише 9% газу надходить з Росії. Щоправда, частково цьому зменшенню можна "завдячувати" Росії, яка:

призупиняла постачання газу у спробі шантажувати Європу;

ймовірно, підірвала "Північні потоки".

Росія вже показала себе ненадійним постачальником. Тож Європа все-таки налаштована на відмову від газу з агресорки. Раніше заявляли, що повністю це може відбутися лише у 2027 році. ЄС планує замінити російський газ:

відновлювальними джерелами енергії – для цього інвестують 300 мільярдів доларів;

іншими постачальниками – США, Норвегією тощо.

Хто найбільш залежний від російського газу

Найбільш залежними від російського газу у 2021 році були Чехія, Латвія, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Німеччина.

Деякі країни попри свою залежність готові відмовитися від російського газу. Так, Латвія повністю припинить імпорт російського газу з 2023 року. Країна планує домовитися з Фінляндією та Естонією про отримання додаткового газу із термінала в Палдіскі, допоки не побудує власний газовий термінал.

Але інші країни не готові до таких кроків. Найзапеклішим противником санкцій проти Росії є Угорщина, яка часто є тим членом ЄС, який блокує нові пакети. Близько 95% газу у 2021 році Угорщина імпортувала саме з країни-агресорки. Це також включає транзит до інших країн Європи.

Газові відносини Росії та Угорщини можна назвати навіть дружніми. За даними ЗМІ, Угорщина отримала від російського "Газпрому" відстрочку для платежів на суму 1,9 мільярда євро, які вона мала б перерахувати протягом цього опалювального сезону.

Нещодавно стало відомо, що Угорщина таки планує відмовитися від російського газу шляхом масштабної електрифікації. Але зробити це вдасться лише до 2050 року. Щоб перебудувати енергетичну систему, знадобиться 24 мільярди євро, повідомляють в Угорщині. З них 16 мільярдів країна очікує від ЄС.

Тож поки консенсусу у Європі нема. В той час як Єврокомісія робить заяви про повну відмову від російського газу вже за 4 роки, Угорщина ж таких планів не будує.

Чи здатна Європа відмовитися від російського газу

В теорії – так. На практиці – буде залежати від бажання кожної країни-члена та бажання ЄС як структури обіцяти незадоволеним членам щось взамін.

Пошкодження "Північних потоків" внесли суттєві зміни у плани ЄС. Це ще раз продемонструвало енергетичну вразливість Європи та ненадійність Росії. З огляду на це, економіст Роман Шеремета припускає, що ЄС може відмовитися від російських енергоносії вже наступного місяця:

по-перше, газові резерви Європи майже на максимумі, що дозволить успішно пройти опалювальний сезон;

по-друге, "Північний потік” зруйнований, і в найближчому майбутньому немає можливості відновлення постачання.

Роман Шеремета Економіст Європа це може зробити. Це буде важко, це буде болісно, але європейці вже приготувалися використовувати зріджений газ зі США, російську нафту вони замінили на постачання чорного золота із інших країн ОПЕК, також певну роль набирає і відновлювальна енергетика.

Економіст додав, що незалежності Європи від російських енергоносіїв сприятимуть побудова АЕС по всій Європі, обмеження цін на нафту й газ та співпраця з США та країнами ОПЕК.

Росія теж залежна

Росії необхідна Європа. Минулого року на газ припадало близько 10% всіх доходів країни-агресорки. І понад 80% з них приносив експорт саме до ЄС. Росія перестаралася з шантажами і вже наступного року може втратити свого найціннішого покупця.

Якщо з нафтою Росія змогла знайти інших покупців – Китай та Індію – хоч і купують вони за значно нижчими цінами. То з газом так не вийде. Для цього потрібні газопроводи, у які потрібно вкладати значні кошти та й побудова триває не один рік.

Як повідомив 24 каналу енергетичний експерт Андрій Закревський, Росія може скоротити видобуток на 60%. Агресорка вже почала спалювати газ, а далі на неї чекає "катастрофа".

По-перше, країна суттєво втратить доходи. Особливо, якщо ЄС у своєму 9 пакеті введе заборону на хімічні добрива та реагенти – це ще більше скоротить видобуток. Повернутися до попередніх рівнів видобутку Росія не зможе щонайменше 10 років.

По-друге, цілі містечка, де видобували газ, стануть привидами. Чоловіків звідти мобілізують, а обладнання для видобутку після зими без роботи можна буде викинути.

Андрій Закревський Енергетичний експерт, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Якщо коротко, Росія як імпортер зникне з карти світу.

До речі, у світі заговорили про обмеження цін на російський газ. Адже через спекуляції на ринку та газовий шантаж Росії ціни в деякі моменти у кілька разів перевищували норму. Єврокомісія запропонувала такий крок після того, як отримала пропозицію від 15 країн-членів ЄС, зокрема Іспанії та Франції щодо встановлення стелі на оптові ціни на газ.