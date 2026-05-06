Вторгнення Росії все змінило: Норвегія оживила газове родовище, про яке "забула" на 45 років

Норвезька енергетична компанія Equinor знову розпочала видобуток на газовому родовищі Eirin у Північному морі. Проєкт реалізували у рекордно короткі строки – усього за три роки.

Що відомо про газове родовище Eirin?

Газ із морського родовища вже Норвегія вже постачає до Європи через платформи Gina Krog та Sleipner A, повідомляє Equinor.

Очікується, що видобувна потужність родовища Eirin становлять близько 27,6 мільйона барелів нафтового еквівалента, переважно природного газу.

В компанії розповіли, що загальний обсяг інвестицій в цей проєкт оцінюється приблизно у 4,5 мільярда норвезьких крон. Однак "оживити" родовище вирішили не просто так.

Річ у тім, що Eirin відкрили ще у 1978 році. Однак тоді від розробки вирішили відмовитися, вважаючи її нерентабельною.

Та вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну норвезький газ став критично важливим для Європи. Тому у 2023 році до проєкту повернулися.

В Equinor говорять, що побачили можливість зробити внесок в енергетичну безпеку Європи у складний період і не могли від неї відмовитися.

Ми розробили амбітний план швидкого, економічно ефективного та безпечного освоєння, який тепер реалізовано. Eirin продовжить роботу платформи Gina Krog ще на сім років. Це означає додатковий газ для Європи та подальше створення цінності й збереження робочих місць, пов’язаних із платформою,

– розповіла віцепрезидентка Equinor з родовищ Лінда Гейланд.

Родовище Eirin розробили як підводний об'єкт, який прив'язаний до платформи Gina Krog. Газ експортують через Sleipner A, а саме цей район залишається ключовим вузлом для постачань норвезького газу до Європи.

До того ж цей проєкт дав компанії досвід, як швидко й прибутково розробляти невеликі підводні родовища, які зберегти видобуток у майбутньому.

Які ще родовища розроблятиме Норвегія?

Однак лише родовищем Eirin Норвегія не обмежиться. Міністерство енергетики Норвегії схвалило плани розробки ще трьох газових родовищ у Північному морі:

Albuskjell;

Vest Ekofisk;

та Tommeliten Gamma.

Усі родовища містять природний газ із невеликим обсягом конденсату Вони розташовані в південній частині Північного моря, приблизно за 5 – 10 кілометрів на захід від родовища Ekofisk.

Розробляти родовища планують за допомогою чотирьох підводних установок. За реалізацію проєктів візьмуться компанії VarEnergi, ConocoPhillips, ORLEN і Petoro.

Загальний обсяг інвестицій у три проєкти оцінюють приблизно у 19 мільярдів норвезьких крон. Почати видобуток планують у 2028 році, а експлуатувати родовища – до 2048 року.

Видобуватимуть на них переважно газ, а також невеликі обсяги конденсату. Газ експортуватимуть до Емдена в Німеччині, а конденсат – до Тіссайда у Великій Британії.

Норвезький видобуток нафти й газу є важливим внеском в енергетичну безпеку Європи. Розробка нових газових родовищ допомагає Норвегії зберігати високі обсяги постачання у довгостроковій перспективі. Це стало ще важливішим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та конфлікту на Близькому Сході, – наголосив міністр енергетики Норвегії Терьє Аасланд.

Зауважте! Розробка родовищ матиме ще й чималий економічний ефект для Норвегії. За підрахунками, вони створять робочі місця приблизно для 7 600 людей. При цьому більшість з них буде зайнята протягом усього життєвого циклу родовищ,

Чому газ Норвегії важливий для Європи?

ЄС планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Для цього Брюссель вже ухвалив газовий регламент REPowerEU і почав його виконувати.

Водночас експерт з питань енергетики Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу зауважив, що через повну відмову від газу з Росії у Європі можуть виникнути труднощі. Адже деякі країни уперто не хочуть втрачати дешеві російські енергоресурси

До того ж для нарощування експорту з інших країн Європі доведеться інвестувати чималі кошти в розвиток інфраструктури.

І хоча Європа має значні можливості для диверсифікації постачань газу, наприклад, зі США, однак імпорт з Норвегії може виявитися більш вигідним і швидшим.