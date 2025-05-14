У сховищах найнижчі запаси газу за 11 років: чи буде Україна готова до наступної зими

Українські газові сховища наразі заповнені на найменшому рівні за останні 11 років. Попри це, темпи закачування у травні поки що випереджають торішні показники.

Скільки газу в українських газосховищах

Українські підземні газосховища (ПГС) станом на 11 травня 2025 року зберігають 6,02 мільярдів кубометрів газу. Це найнижчий показник наповненості на цю дату за останні 11 років, передає 24 Канал з посиланням на ExPro Daily Gas.

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У порівнянні з минулим травнем газосховища України наповнені на 31,7%, або на 2,79 мільярда кубометрів, менше. Рівень наповненості складає усього 19,4%.

Слід знати! Активні запаси газу в ПГС складають майже 1,28 мільярдів кубометрів – цей газ можуть забрати користувачі.

Які темпи наповнення сховищ газом

Попри рекордно низькі запаси, обсяги закачування газу у сховища у травні 2025 року більші, ніж торік. З початку місяця вже вдалося заповнити ПГС ще на 350 мільйонів кубів природного газу.

Наразі темпи наповнення сховищ перевищують на 33% ті, що були в аналогічний період 2024 року. Загалом із 17 квітня, коли Україна почала заповнювати свої підземні сховища, закачали 610 мільйонів кубометрів природного газу.

Чи встигнуть закачати газ до зими

Україна продовжує активно готуватися до зими. За прогнозами аналітиків, до кінця травня українські ПГС можуть наповнити майже до 6,6 мільярда кубометрів природного газу. При цьому:

Стабільний імпорт газу в останні дні складає 14 мільйонів кубометрів на добу.

Україна поступово відновлює видобуток газу, пошкоджений через російські обстріли у лютому та березні.

Щоб досягти необхідних для опалювального сезону обсягів, як у листопаді минулого року (12,92 мільярда кубометрів), у червні-жовтні Україні треба закачати ще 6,3 мільярда кубометрів газу. Частину обсягів забезпечать за рахунок власного видобутку, проте близько 3,35 мільярда кубометрів доведеться імпортувати.