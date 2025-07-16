Як перенести газовий лічильник на вулицю і скільки це коштує

Газовий лічильник у будинку не завжди розташований зручно, тому власники нерідко бажають перенести його на вулицю. Проте, щоб зробити це безпечно і законно, необхідно дотримуватися визначеної процедури.

Як перенести газовий лічильник?

Українцям, які хочуть перенести свій газовий лічильник з будинку на вулицю, необхідно звернутися до свого оператора газорозподільчої мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Газмережі".

Дивіться також Платіж зарахується правильно – українцям розповіли, як потрібно платити за газ

Подати заяву на перенесення газового лічильника споживач може у найближчому Центрі обслуговування клієнтів свого облгазу. Однак перед візитом до цього потрібно підготувати низку документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи на право власності на будинок;

паспорт на газовий лічильник;

технічний паспорт на будинок;

план газопостачання;

акт перевірки димових і вентиляційних каналів.

Для оформлення заявки знадобляться як оригінали цих документів, так і копії.

Варто знати! Фахівці компанії зобов'язані надати підтримку клієнту протягом усього процесу перенесення газового лічильника, проконсультувати щодо документації та супроводжувати виконання робіт.

Скільки коштує перенесення газового лічильника?

Вартість перенесення газового лічильника залежить від виду газового обладнання й обсягу робіт.

Розраховують вартість послуги на основі планових калькуляцій, які діють на час виконання робіт,

Проводяться розрахунки згідно з переліком фактично виконаних робіт, враховується вартість використаних матеріалів.

Також доведеться заплатити включена вартість використання автотранспорту.

Тому вартість перенесення лічильника в кожному конкретному випадку встановлюється індивідуально, враховуючи проєктне рішення.

Важливо! При цьому фахівці наголошують, що проводити заміну лічильника мають право лише ліцензовані спеціалісти, які мають дозвіл на такі роботи. Самовільне втручання в газову мережу може призвести до серйозних наслідків і штрафів.