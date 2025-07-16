Как перенести газовый счетчик?

Украинцам, которые хотят перенести свой газовый счетчик из дома на улицу, необходимо обратиться к своему оператору газораспределительной сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".

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Подать заявление на перенос газового счетчика потребитель может в ближайшем Центре обслуживания клиентов своего облгаза. Однако перед визитом к этому нужно подготовить ряд документов:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • документы на право собственности на дом;
  • паспорт на газовый счетчик;
  • технический паспорт на дом;
  • план газоснабжения;
  • акт проверки дымовых и вентиляционных каналов.

Для оформления заявки понадобятся как оригиналы этих документов, так и копии.

Стоит знать! Специалисты компании обязаны оказать поддержку клиенту на протяжении всего процесса переноса газового счетчика, проконсультировать по документации и сопровождать выполнение работ.

Сколько стоит перенос газового счетчика?

Стоимость переноса газового счетчика зависит от вида газового оборудования и объема работ.

  • Рассчитывают стоимость услуги на основе плановых калькуляций, которые действуют на время выполнения работ,
  • Проводятся расчеты согласно перечню фактически выполненных работ, учитывается стоимость использованных материалов.
  • Также придется заплатить включена стоимость использования автотранспорта.
  • Поэтому стоимость переноса счетчика в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально, учитывая проектное решение.

Важно! При этом специалисты отмечают, что проводить замену счетчика имеют право только лицензированные специалисты, которые имеют разрешение на такие работы. Самовольное вмешательство в газовую сеть может привести к серьезным последствиям и штрафов.