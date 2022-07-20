Є кілька шляхів заміщення російського газу: експерт з питань енергетики назвав альтернативи

Із початком повномасштабної війни, яку росія розпочала проти України, країна-агресорка лише посилила свій "газовий шантаж" та суттєво скоротила обсяги постачання газу до Європи.

кремль навіть може оголосити повну енергетичну блокаду Європі. Однак європейці уже склали план щодо поступової відмови від російських енергоносіїв. Про це 24 каналу сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Увага Зернове питання, газ і закиди у бік України: яких казок наговорив путін у Тегерані

За його словами, найважчими все ж будуть місяці після початку опалювального сезону 2022 року. Тому що поки приблизно 70 мільярдів кубометрів російського газу немає, чим замістити.

Утім, є декілька шляхів заміщення цих обсягів, але не газовими способами. Разом з тим майже 80 мільярдів кубометрів газу в європейські держави постачатимуть з інших джерел.

Альтернативи російського газу

За словами фахівця, енергоносії країни-агресорки можна замінити іншими паливно-енергетичними ресурсами.

Зараз збільшуються обсяги постачання енергетичного вугілля у держави-члени ЄС,

– сказав Рябцев.

Крім цього, атомні блоки у Франції швидше завершать ремонт. А також:

низка країн ЄС на добровільній основі зменшить обсяги споживання природного газу;

споживання природного газу; запровадять низку заходів щодо економії природного газу та його витіснення місцевими джерелами енергії;

природного газу та його витіснення місцевими джерелами енергії; введуть нормативні-правові заходи, які спрямовані, на жаль, на певне зниження рівня добробуту – зменшення температури у приміщеннях та якості теплоносіїв.

Скільки ЄС витрачає на російські енергоносії під час війни в Україні

Хоча Європейський Союз і ввів потужні санкції проти росії, його члени все ж витрачають гроші на енергоносії країни-агресорки. Суми зменшилися, однак вони все одно величезні.

Як виявилося, від початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили росії значно більше грошей, ніж витратили на допомогу Україні. Відтак ціни на нафту зростають, а рубль стає міцнішим. Про це заявив литовський політик Лінас Лінкявічюс.

Раніше ж повідомлялося, що за перші 100 днів повномасштабної війни росія отримала з експорту викопного палива 93 мільярди євро. Понад 60% цієї суми заплатили їй країни ЄС.

Раніше – Канада відремонтує ще 5 турбін для "Північного потоку": дивіться відео