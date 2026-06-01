Як зміниться тариф на газ з 1 червня
Тариф на газ для побутових споживачів не зазнає змін з 1 червня. Тобто, вартість кубометра буде такою ж, як і раніше. Незмінність тарифу є можливою саме завдяки дії ПСО.
Який тариф на газ для побутових споживачів буде з 1 червня?
Більшість українців – близько 98%, обслуговує "Нафтогаз". Базовий тариф для населення у цього постачальника буде і надалі 7,96 гривні за кубометр, повідомляє компанія.
Читайте також Українці переплачують за комуналку: яку послугу можна прибрати з платіжки
Тариф "Нафтогазу" має діяти щонайменше до кінця квітня 2027 року. Чи продовжать його надалі – невідомо.
Водночас за даними "Газ.Правди", у червні тарифи інших постачальників будуть такі:
- ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр;
- ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;
- ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;
- ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;
- ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;
- ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;
- ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр.
Важливо! Базовими для населення є саме річні тарифи.
Який ще платіж за газ отримують українці?
Українці мають платити за доставлення газу. Це окремий платіж. Така послуга є обов'язковою для всіх домогосподарств, які фізично підключені до газорозподільної мережі.
Розраховується платіж за доставлення газу індивідуально. Сума залежить від обсягу газу, який було спожито за попередній газовий рік. Він не відповідає календарному і триває з 1 жовтня по 30 вересня.