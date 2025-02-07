"Газпром" продав інвесторам свої підрозділи у країнах ЄС

"Газпром" продав свої австрійські та італійські газові торгові підрозділи інвестиційній компанії з Дубая. Компанія була створена менш ніж рік тому.

Газпром продав інвесторам підрозділи в Італії та Австрії

Так EGH Gulf придбала віденську компанію Centrex Europe Energy & Gas AG, включно з її італійським підрозділом, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Арбітраж знову не на боці "Газпрому": російський монополіст має заплатити мільйони

Продаж відбувся у січні, згідно з документами в австрійському корпоративному реєстрі. Зокрема Centrex Italia також оголосила про зміну власника в заяві на своєму вебсайті минулого місяця. У ній йдеться про те, що новий акціонер "підтримується командою досвідчених професіоналів із десятиліттями досвіду".

Ця угода відбулася після припинення постачання російського газу через Україну та арбітражного рішення, яке зобов’язало "Газпром" виплатити державній енергетичній компанії Австрії OMV 233 мільйони євро компенсації за нерегулярні постачання через Німеччину,

– пишуть у матеріалі.

Водночас OMV заявила, що забезпечить виконання цього рішення, утримуючи платежі "Газпрому" за довгостроковим газовим контрактом. У відповідь російська компанія зупинила постачання газу для компанії.

Після цього OMV розірвала довгострокову угоду з "Газпромом". У Bloomberg же наголосили, що це рішення дозволяє Австрії зменшити залежність від російського газу.

Зверніть увагу! "Газпром", Centrex і EGH Gulf ще не коментували ситуацію.