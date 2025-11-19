Грошей стане більше: українцям змінили виплату за оренду генераторів
- Мобільні оператори підвищили компенсації за годину роботи генератора, розділивши їх для дизельних і бензинових генераторів.
- Для базових станцій у прифронтових зонах компенсація становитиме 197 гривень за дизельний генератор і 330 гривень за бензиновий.
Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора. Крім того, відтепер для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації.
Що змінилося у проєкті "Генератор зв'язку?"
Зміни відбулися через відгуки, які отримав проєкт Генератор зв’язку, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування,
– йдеться у повідомленні.
Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій.
Зокрема раніше оплата була передбачена у розмірі 110 – 140 гривень за годину роботи генератора. Наразі ж пропонується оплачувати роботу дизельного генератора по 172 гривень на годину, а бензинового – 287 гривень на годину.
Для прифронтових територій компенсація складатиме 197 гривень за годину для дизельних генераторів і 330 гривень на годину – для бензинових.
Наголошується, що генератор зв’язку – це саме соціальний проєкт, а не бізнес. І його головна мета – підтримати збереження зв’язку під час блекаутів, а не заробити.
Ви не здаєте свій генератор в оренду, а заправляєте та обслуговуєте його,
– пояснили у Мінцифрі.
Важливо! Натомість мобільні оператори відшкодують витрати на пальне та необхідне технічне обслуговування генератора.
Нагадаємо, що у Мінцифрі створили проєкт "Генератор зв'язку", для того, аби надати підтримку для збереження зв’язку там, де це необхідно.
Проєкт є соціальним і створений, щоб під час відключень світла українці залишалися на зв’язку – з рідними, могли викликати швидку та користуватися критично важливими сервісами,
– йдеться у повідомленні.
Зауважте! Потужність генератора має становити не менше 7,2 кіловата.
Що ще відомо про генератори в Україні?
Ціни на різні зарядні пристрої, генератори тощо зросли на 10 – 20% після серпня 2025 року.
Високий попит на акумуляторні LED лампи, ліхтарики, зарядні пристрої та батарейки зберігається.