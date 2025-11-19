Грошей стане більше: українцям змінили виплату за оренду генераторів

Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора. Крім того, відтепер для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації.

Що змінилося у проєкті "Генератор зв'язку?"

Зміни відбулися через відгуки, які отримав проєкт Генератор зв’язку, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування,

– йдеться у повідомленні.

Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій.

Зокрема раніше оплата була передбачена у розмірі 110 – 140 гривень за годину роботи генератора. Наразі ж пропонується оплачувати роботу дизельного генератора по 172 гривень на годину, а бензинового – 287 гривень на годину.

Для прифронтових територій компенсація складатиме 197 гривень за годину для дизельних генераторів і 330 гривень на годину – для бензинових.

Наголошується, що генератор зв’язку – це саме соціальний проєкт, а не бізнес. І його головна мета – підтримати збереження зв’язку під час блекаутів, а не заробити.

Ви не здаєте свій генератор в оренду, а заправляєте та обслуговуєте його,

– пояснили у Мінцифрі.

Важливо! Натомість мобільні оператори відшкодують витрати на пальне та необхідне технічне обслуговування генератора.

Нагадаємо, що у Мінцифрі створили проєкт "Генератор зв'язку", для того, аби надати підтримку для збереження зв’язку там, де це необхідно.

Проєкт є соціальним і створений, щоб під час відключень світла українці залишалися на зв’язку – з рідними, могли викликати швидку та користуватися критично важливими сервісами,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Потужність генератора має становити не менше 7,2 кіловата.

Що ще відомо про генератори в Україні?