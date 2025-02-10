Яку зарплатню отримував глава Міненерго Галущенко у 2024 році
- Герман Галущенко отримав 1 594 463 гривні зарплати у 2024 році, входячи до найбільш оплачуваних міністрів України.
- Його зарплата була нижчою за міністра оборони Рустема Умєрова (1 623 299 гривень) та вищою за міністра внутрішніх справ Ігоря Кліменка (1 560 938 гривень).
Урядовці, так само як й звичайні українці, отримують зарплатні, виконуючи свою роботу. Дізнатися їх можна, надіславши запити у відповідні Міністерства.
Яка зарплата була в Галущенко у 2024 році
Так вдалося визначити зарплатню голови Міненерго Германа Галущенко у 2024 році, про що повідомляє 24 канал.
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Зокрема Галущенко входить до лідерів списку найбільш оплачуваних міністрів України. Минулого року він отримав 1 594 463 гривні.
Вищу заробітну плату мав Рустем Умєров – міністр оборони – 1 623 299 гривень. Трошки нижче за Германа Галущенко, знаходиться Ігор Кліменко – міністр внутрішніх справ – зі зарплатнею 1 560 938 гривень.
Зверніть увагу! Нараховані зарплати були взяті без вирахування податків, бо у різних міністерствах були надані різні розшифровки зарплати: десь цифри без вказаних податків, десь цифри без виокремлення окладу і премій.