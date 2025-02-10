Які виплати отримала Свириденко у 2024 році

За запитом 24 Каналу, Міністерство надало інформацію що зарплата Юлії Свириденко за 2024 рік сягнула 1 166 918 гривень. Це сума до вирахування податків.

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Нагадаємо! Юлія Свириденко обіймає посади міністра економіки та віцепрем'єр-міністра України з 2021 року.

Які виплати отримала Свириденко у 2024:

за відпустки Свириденко надали – 45 879 гривень;

за невикористану відпустку – 58 283 гривні;

допомога через тимчасову непрацездатність – 11 026 гривень.

Зарплата Свириденко за відрядження стала найбільшою у 2024 році, вона сягнула – 422 552 гривні.

Зверніть увагу! Віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко брала найчастіше відпустку у 2024 році. Загалом вона "відпочивала" – 4 рази (у січні, липні, вересні та грудні торік).