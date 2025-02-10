Какие выплаты получила Свириденко в 2024 году
По запросу 24 Канала, Министерство предоставило информацию что зарплата Юлии Свириденко за 2024 год достигла 1 166 918 гривен. Это сумма до вычета налогов.
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Напомним! Юлия Свириденко занимает должности министра экономики и вице-премьер-министра Украины с 2021 года.
Какие выплаты получила Свириденко в 2024 году:
- за отпуска Свириденко предоставили – 45 879 гривен;
- за неиспользованный отпуск – 58 283 гривны;
- пособие по временной нетрудоспособности – 11 026 гривен.
Зарплата Свириденко за командировку стала крупнейшей в 2024 году, она достигла – 422 552 гривны.
Обратите внимание! Вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко брала чаще всего отпуск в 2024 году. В целом она "отдыхала" – 4 раза (в январе, июле, сентябре и декабре прошлого года).