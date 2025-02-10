Яка зарплата була в Галущенко у 2024 році

Так вдалося визначити зарплатню голови Міненерго Германа Галущенко у 2024 році, про що повідомляє 24 канал.

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Зокрема Галущенко входить до лідерів списку найбільш оплачуваних міністрів України. Минулого року він отримав 1 594 463 гривні.

Вищу заробітну плату мав Рустем Умєров – міністр оборони – 1 623 299 гривень. Трошки нижче за Германа Галущенко, знаходиться Ігор Кліменко – міністр внутрішніх справ – зі зарплатнею 1 560 938 гривень.

Зверніть увагу! Нараховані зарплати були взяті без вирахування податків, бо у різних міністерствах були надані різні розшифровки зарплати: десь цифри без вказаних податків, десь цифри без виокремлення окладу і премій.