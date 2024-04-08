Можуть зіткнутися зі значними наслідками: глава Мінфіну США пригрозила китайським банкам

Міністр фінансів США Джанет Єллен завершила чотириденні переговори у Китаї. Стало відомо, що вона попередила банки та експортерів країни про те, що їм не варто сприяти матеріальній підтримці Росії у війні проти України.

Чим пригрозили Китаю

За її словами, будь-які банки, які сприяють великим транзакціям, що направляють товари військового призначення або подвійного призначення на російську оборонно-промислову базу – наражаються на серйозний ризик санкцій з боку США.

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Я наголосила, що компанії, у тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять,

– йдеться в заяві Єллен, підготовленій для виступу для пресконференції в резиденції посла США у Пекіні.

Про які санкції йде мова Нагадаємо, президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії. Цим банкам можуть закрити доступ до фінансової системи США, що означає фактичне знищення фінустанови

Розправа з тими, хто обходить санкції США

Таким чином, те, що така загроза зараз нависла над китайськими кредиторами, є ще одним прикладом того, як дві наддержави все частіше опиняються по різні боки геополітичних та економічних розломів.

Як зазначає Bloomberg, адміністрація Байдена намагається розправитися з фірмами по всьому світу, які допомагають Росії уникнути мережі санкцій. А саме тих, які США та їхні союзники запровадили проти Росії після її вторгнення до України у лютому 2022 року.

Головною зброєю Америки проти фінансових інститутів є здатність Казначейства перекрити їм доступ до доларів США, що є реальною загрозою для будь-якого банку, який діє на міжнародному рівні.