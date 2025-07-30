Голова АРМА Олена Дума написала заяву на звільнення. Посадовицю звільнили, після чого уряд запропонував повністю перезавантажити Агентство з розшуку та управління активами.

Чому голову АРМА звільнили?

На засіданні Кабміну звільнили голову АРМА Олену Думу, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

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Після цього посадовиця дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

Головне завдання – щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України,

– повідомила Свириденко.

Олена Дума про свою відставку

Олена Дума зауважила, що 30 липня офіційно набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому посадовиця попросила уряд задовольнити її заяву на звільнення.

Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та від'ємний коефіцієнт корисної дії – нарешті став демонструвати результати,

– наголосила вона.

За словами очільниці АРМА, попереду агенство чекає міжнародний аудит. Вона назвала це надважливим кроком для ще більшого посилення роботи агенства. Посадовиця подала заяву на звільнення, щоби забезпечити проведення незалежного конкурсу.

Дума вірить, що уряд призначить тимчасово виконуючим обов'язків того, хто забезпечить достойний супровід міжнародного аудиту та ефективної роботи Нацагентства на період проведення нового конкурсу на посаду Голови АРМА.