І знову на п'ятирічний термін: Георгієва може залишитися на чолі МВФ, – Reuters

Відомо, що чинна директорка Міжнародного валютного фонду, Крісталіна Георгієва, може знову обіймати керівну посаду на наступні 5 років.

Другий термін головування

У виданні Reuters пишуть, що чинна голова МВФ Крісталіна Георгієва зацікавлена у тому, щоб піти на другий п'ятирічний термін на чолі Фонду.

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Для цього у неї є достатня підтримка країн-членів. Відтак, минулого тижня міністр фінансів Франції Брюно Ле Мера заявив, що Георгієва зробила відмінну роботу під час головування, і Франція підтримає її знову.

Що зробила Георгієва на посаді голови МВФ

Підтримка французького міністра фінансів має велике значення, адже саме європейські країни висувають кандидата на пост голови МВФ. Втім кандидатуру мають погодити всі країни Євросоюзу, а ухвалити остаточне рішення має рада директорів установи.

Крісталіна Георгієва – економістка з Болгарії, яка стала другою жінкою-очільницею МВФ за всю історію створення Фонду.

Жінка називає себе "вічним оптимістом", адже на посаді голови МВФ пережила як пандемію у 2019 році, так і зустріла початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Крім того, як вона заявляє, зараз зосереджена більше на своїй роботі, аніж на балотуванні на новий термін.

Її політика зосереджена на зміцнення перспектив середньострокового зростання, що відстає від історичних рівнів. також, розв'язання поточних проблем із суверенним боргом та керівництві МВФ через складну модернізацію квот.

Що важливо, вона відіграла важливу роль в отриманні великих кредитів для України, допомагаючи мобілізувати додаткові кошти.

що термін головування Георгієвої спливає 30 вересня 2024 року. Втім рішення щодо нової кандидатури можуть ухвалити під час весняних засідань МВФ – 15 – 20 квітня.