І знову на п'ятирічний термін: Георгієва може залишитися на чолі МВФ, – Reuters
8 березня 2024, 10:41Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Відомо, що чинна директорка Міжнародного валютного фонду, Крісталіна Георгієва, може знову обіймати керівну посаду на наступні 5 років.
Другий термін головування
У виданні Reuters пишуть, що чинна голова МВФ Крісталіна Георгієва зацікавлена у тому, щоб піти на другий п'ятирічний термін на чолі Фонду.
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Для цього у неї є достатня підтримка країн-членів. Відтак, минулого тижня міністр фінансів Франції Брюно Ле Мера заявив, що Георгієва зробила відмінну роботу під час головування, і Франція підтримає її знову.Зверніть увагу! Підтримка французького міністра фінансів має велике значення, адже саме європейські країни висувають кандидата на пост голови МВФ. Втім кандидатуру мають погодити всі країни Євросоюзу, а ухвалити остаточне рішення має рада директорів установи.
Що зробила Георгієва на посаді голови МВФ
Крісталіна Георгієва – економістка з Болгарії, яка стала другою жінкою-очільницею МВФ за всю історію створення Фонду.
- Жінка називає себе "вічним оптимістом", адже на посаді голови МВФ пережила як пандемію у 2019 році, так і зустріла початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
- Крім того, як вона заявляє, зараз зосереджена більше на своїй роботі, аніж на балотуванні на новий термін.
- Її політика зосереджена на зміцнення перспектив середньострокового зростання, що відстає від історичних рівнів. також, розв'язання поточних проблем із суверенним боргом та керівництві МВФ через складну модернізацію квот.
- Що важливо, вона відіграла важливу роль в отриманні великих кредитів для України, допомагаючи мобілізувати додаткові кошти.