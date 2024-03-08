Второй срок председательства
В издании Reuters пишут, что действующая глава МВФ Кристалина Георгиева заинтересована в том, чтобы пойти на второй пятилетний срок во главе Фонда.
Читайте также Вскоре Украина может получить новый транш от МВФ на 900 миллионов долларов
Для этого у нее есть достаточная поддержка стран-членов. Поэтому, на прошлой неделе министр финансов Франции Брюно Ле Мера заявил, что Георгиева сделала отличную работу во время председательства, и Франция поддержит ее снова.
Что сделала Георгиева на посту главы МВФ
Кристалина Георгиева – экономистка из Болгарии, которая стала второй женщиной-руководителем МВФ за всю историю создания Фонда.
- Женщина называет себя "вечным оптимистом", ведь на посту главы МВФ пережила как пандемию в 2019 году, так и встретила начало полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
- Кроме того, как она заявляет, сейчас сосредоточена больше на своей работе, чем на баллотировании на новый срок.
- Ее политика сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного роста, что отстает от исторических уровней. также, решение текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ через сложную модернизацию квот.
- Что важно, она сыграла важную роль в получении крупных кредитов для Украины, помогая мобилизовать дополнительные средства.