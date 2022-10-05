Секрет розкрито: стало відоме ім'я нового голови НБУ

Нещодавно Кирило Шевченко, теперішній голова НБУ, повідомив про раптову відставку. Хто ж стане новим головою Нацбанку, читайте у матеріалі.

Хто стане новим очільником НБУ

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, кандидатуру нового голови НБУ мають призначити уже цього тижня.

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Ним стане український політик та банкір

Кандидатуру внесуть одразу після голосування відставки ще теперішнього голови НБУ Кирила Шевченка. Найімовірніше призначення відбудеться у день голосування Бюджету у першому читанні.

Як прощався Шевченко

Про відставку голови НБУ Кирила Шевченка стало відомо вчора. Про це український банкір повідомив на своїй сторінці. Він пояснює, що йде з поста голови НБУ через здоров'я.

Друзі, через причини, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України,

– пише Шевченко.

Він наголосив, що війна стала ще одним важким іспитом для усієї команди. Та відзначив усі завдання, які з початку повномасштабної війни Національний банк здійснив. Це:

забезпечення безперебійної роботи фінансової системи;

не допускання паніки на валютному ринку;

зупинення масштабного відтоку капіталу заради захисту резервів;

втримання інфляції на адекватному рівні під час війни;

допомога державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни.

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В НБУ розповіли в якому стані валютні резерви України

Заступник голови Ради НБУ Василь Фурман повідомив, що золотовалютні резерви України скоротилися лише на 3 мільярди доларів. З 28 мільярдів доларів до 25 мільярдів доларів.

Показники золотовалютних резервів достатньо не малі й незначно зменшилися, порівняно з початком війни, стверджує Василь Фурман.

З початку війни й станом на кінець вересня чистий продаж валюти Нацбанком з резервів склав 14 мільярдів доларів та 1 мільярд євро.

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