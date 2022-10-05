Валюта та причини тиску на готівковий ринок

Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, розповів на пресбрифінгу, що золотовалютні резерви України скоротилися лише на 3 мільярди доларів, передає 24 канал.

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Ми розуміємо. що фіксація курсу має свою ціну. З початку війни й станом на кінець вересня чистий продаж валюти Нацбанком з резервів склав 14 мільярдів доларів та 1 мільярд євро. Водночас ЗВР (золотовалютні резерви) скоротилися лише на 3 мільярди доларів – з 28 мільярдів доларів до 25 мільярдів доларів,

– додає Василь Фурман.

За його словами, причинами тиску на готівковому ринку стали, у першу чергу, психологічні чинники. Це реакція на мобілізацію в Росії та чергові спроби анексії. Перед цим гривня трішки послаблювалася через логістичні чинники, тому що не було достатньої кількості готівкової валюти.

Перспективи валютного ринку

Як стверджує заступник голови Ради НБУ, показники золотовалютних резервів достатньо не малі й незначно зменшилися, порівняно з початком війни.

Нацбанк проводить незалежну політику сьогодні, тобто ринок в цілому збалансований. І навіть попри те, що Україні потрібно нарощувати експорт з одного боку, з іншого – потрібно більше зовнішньої фінансової допомоги для фінансування бюджетних видатків. А з третього боку, Нацбанк має брати мінімальну участь в монетизації бюджетних видатків, тобто у фінансуванні бюджетних видатків. Адже це буде негативно впливати на інфляційні/девальваційні очікування наших громадян,

– каже Фурман.

Прогнозів Нацбанк не дає. Але, якщо глянути на Бюджет 2022-2023, то середньорічний прогноз, який дає Кабмін, попри те, що це чисто технічний розрахунковий курс, складає на рівні 42 гривень.

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Де на сьогодні найвигідніший курс

Курс у банках. За даними "Мінфіну", 5 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі, а продають за 41,20 гривні за долар. Євро трішки подорожчало: купують за 39 гривень, тоді як продають за 40,25 гривні;

Курс в обмінниках. Долар купують в середньому за 40,59 гривні, продають – за 41,25 гривні, за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,46 гривні, та продаж – 40,50 гривні;

Курс на чорному ринку. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,31 гривні. Євро продають по 39,46 гривні, а купують за 40,22 гривні.

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