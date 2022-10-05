Валюта и причины давления на наличный рынок

Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ, рассказал на прессбрифинге, что золотовалютные резервы Украины сократились всего на 3 миллиарда долларов, передает 24 канал.

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Мы понимаем. что фиксация курса имеет свою цену. С начала войны и по состоянию на конец сентября чистая продажа валюты Нацбанком из резервов составила 14 миллиардов долларов и 1 миллиард евро. В то же время ЗВР (золотовалютные резервы) сократились всего на 3 миллиарда долларов – с 28 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов,

– добавляет Василий Фурман.

По его словам, причинами давления на наличном рынке стали, прежде всего, психологические факторы. Это реакция на мобилизацию в России и очередные попытки аннексии. Перед этим гривна немного ослаблялась из-за логистических факторов, потому что не было достаточного количества наличной валюты.

Перспективы валютного рынка

Как утверждает заместитель председателя Совета НБУ, показатели золотовалютных резервов достаточно малы и незначительно уменьшились по сравнению с началом войны.

Нацбанк проводит независимую политику сегодня, то есть рынок в целом сбалансирован. И даже, несмотря на то, что Украине нужно наращивать экспорт с одной стороны, с другой – нужно больше внешней финансовой помощи для финансирования бюджетных расходов. А с третьей стороны Нацбанк должен принимать минимальное участие в монетизации бюджетных расходов, то есть в финансировании бюджетных расходов. Это ведь будет негативно влиять на инфляционные/девальвационные ожидания наших граждан,

– говорит Фурман.

Прогнозов Нацбанк не дает. Но, если взглянуть на Бюджет 2022-2023, то среднегодовой прогноз, который дает Кабмин, несмотря на то, что это чисто технический расчетный курс составляет на уровне 42 гривен.

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Где на сегодняшний день самый выгодный курс

Курсы в банках. По данным Минфина, 5 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке, а продают за 41,20 гривны за доллар. Евро немного подорожало: покупают за 39 гривен, тогда как продают за 40,25 гривны;

Курс в обменниках. Доллар покупают в среднем за 40,59 гривны, продают – за 41,25 гривны, по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,46 грн, и продажа – 40,50 грн;

Курс на черном рынке. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,80 грн., а продажа – 41,31 грн. Евро продают по 39,46 грн, а покупают за 40,22 грн.

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