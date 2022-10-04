Запрет переводов – для безопасности
Во время прессбрифинга Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ, рассказал детали запрета на переводы с гривневых карт украинских банков на карты иностранных банков, передает 24 канал.
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Разрешение P2P переводов за границу с гривневых платежных карт принято в апреле 2022 года. Он дал возможность украинцам поддержать во время тяжелых времен своих близких, уехавших из страны. В то же время после более чем 7 месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшилась,
– говорит заместитель председателя Совета НБУ.
Кроме того, риски использования таких переводов, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличивается. Учитывая такие действия, запрет будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности для экономики и для осуществления оборонных закупок.
Запрет существует, но только для некоторых операций
Василий Фурман объяснил, что простых граждан этот запрет не затрагивает. Речь идет только о тех, кто спекулятивными операциями хочет побольше заработать.
Украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства:
- за границу для оплаты обучения, то есть на счета учебных заведений;
- лечение, транспортировка больных, расходов связанных со смертью;
- для оплаты алиментов.
Следует отметить, что будет сохраняться разрешение на P2P переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тысяч гривен.
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Что с курсом
Курс доллара на наличном рынке падает. Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, в комментарии 24 канала, пояснил, что падение доллара, которое прослеживается вторую неделю подряд – колебания курса, и он продлится недолго.
Он движется в том коридоре: от 41 до 42,5 гривны за доллар. Это не падение, это – обычное колебание. Если учесть проект бюджета, то среднегодовой курс, который заложен на следующий год 42 гривны, официальный курс. То есть наличный будет выше. Поэтому я не думаю, что в данной ситуации это укрепление гривны является определяющим фактором.
– добавил эксперт.