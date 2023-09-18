Турбулентні вихідні: яки курс долара сьогодні

Протягом вихідних дещо змінилася ситуація на ринку валют. В обмінниках та на чорному ринку значно здорожчав долар, а от євро трохи просів, хоча зрушення на збільшення вартості були.

Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 18 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,77 гривні (+7 копійок проти 15 вересня), а продаж – 38,4 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,4 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,3 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,8 гривні (+10 копійок), а продаж – 38,4 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продаж – (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,7 гривні (-4 копійки), а продаж – 41,3 гривні (+19 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривень (+11 копійок), а продаж – 38,34 гривні (+11 копійок).

(+11 копійок), а продаж – (+11 копійок). Євро купують за 40,9 гривні (+2 копійки), а продають за 41,2 гривні (+5 копійок).

Прогноз курсу валют до кінця тижня

Ще минулого тижня, Тарас Лєсовий спеціально для 24 Каналу розповів, що буде з курсом долара та євро цього тижня. Для долара усе залежало від рішення НБУ щодо облікової ставки, а для євро – від рішень Федеральної резервної системи США та міжнародних торгів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ 18 – 24 вересня ситуацію на валютному ринку в першу чергу визначатимуть рішення, ухвалені 14 вересня: а саме рішення по ставці та можливі зміни до валютного регулювання. Якщо такі зміни будуть (майже всі переконані, що зниження облікової ставки таки станеться), то після оприлюднення останніх даних по інфляції, варто очікувати нових "коридорів" на валютному ринку.

На його думку, цього тижня можна очікувати таких показників:

Долар – 37,80 – 38,80 гривні;

Євро – 40 – 41,5 гривні.