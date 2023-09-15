Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,7 гривні (без змін проти 14 вересня), а продаж – 38,35 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,5 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 41,3 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (-2 копійки), а продаж – 38,3 гривні (+8 копійки), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продаж – (+8 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,74 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,11 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,09 гривень (+4 копійки), а продаж – 38,23 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,88 гривні (-7 копійок), а продають за 41,15 гривні (-5 копійок).

Можуть скасувати курс 36,56 гривні

Стало відомом, що Нацбанк відмовиться від фіксованого курсу, а саме 36,56 гривні за долар. Втім це стане можливим у тому випадку, коли Україна покращить економічні показники, які узгоджені програмою з МВФ. Йдеться про показники:

інфляція;

реальна ринкова ставка;

стан та обсяг золотовалютних резервів;

ситуація на валютному ринку;

фінансова стабільність;

ризики безпеки.

Як заявив очільник НБУ Андрій Пишний, мета до покращення показників рухається.

Андрій Пишний Глава НБУ Ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні.