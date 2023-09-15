Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 15 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,7 гривні (без змін проти 14 вересня), а продаж – 38,35 гривні (+5 копійок).
Читайте також НБУ скасує фіксований курс долара, але за певних умов
- Готівкове євро банки купують за 40,5 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 41,3 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (-2 копійки), а продаж – 38,3 гривні (+8 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,74 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,11 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,09 гривень (+4 копійки), а продаж – 38,23 гривні (без змін).
- Євро купують за 40,88 гривні (-7 копійок), а продають за 41,15 гривні (-5 копійок).
Можуть скасувати курс 36,56 гривні
Стало відомом, що Нацбанк відмовиться від фіксованого курсу, а саме 36,56 гривні за долар. Втім це стане можливим у тому випадку, коли Україна покращить економічні показники, які узгоджені програмою з МВФ. Йдеться про показники:
- інфляція;
- реальна ринкова ставка;
- стан та обсяг золотовалютних резервів;
- ситуація на валютному ринку;
- фінансова стабільність;
- ризики безпеки.
Як заявив очільник НБУ Андрій Пишний, мета до покращення показників рухається.
Ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні.