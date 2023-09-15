Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 15 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,7 гривны (без изменений против 14 сентября), а продажа – 38,35 гривны (+5 копеек).
Читайте также НБУ отменит фиксированный курс доллара, но при определенных условиях
- Наличное евро банки покупают за 40,5 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,3 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (-2 копейки), а продажа – 38,3 гривны (+8 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,74 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,11 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,09 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,23 гривны (без изменений).
- Евро покупают за 40,88 гривны (-7 копеек), а продают за 41,15 гривны (-5 копеек).
Могут отменить курс 36,56 гривны
Стало известно, что Нацбанк откажется от фиксированного курса, а именно 36,56 гривны за доллар. Впрочем, это станет возможным в том случае, когда Украина улучшит экономические показатели, которые согласованы программой с МВФ. Речь идет о показателях:
- инфляция;
- реальная рыночная ставка;
- состояние и объем золотовалютных резервов;
- ситуация на валютном рынке;
- финансовая стабильность;
- риски сохранности.
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, цель к улучшению показателей движется.
Мы должны попасть именно таким образом, чтобы не навредить достижениям, которые имеем сегодня.