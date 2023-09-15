Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,7 гривны (без изменений против 14 сентября), а продажа – 38,35 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,5 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,3 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (-2 копейки), а продажа – 38,3 гривны (+8 копейки), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продажа – (+8 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,74 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,11 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,09 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,23 гривны (без изменений).

(+4 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,88 гривны (-7 копеек), а продают за 41,15 гривны (-5 копеек).

Могут отменить курс 36,56 гривны

Стало известно, что Нацбанк откажется от фиксированного курса, а именно 36,56 гривны за доллар. Впрочем, это станет возможным в том случае, когда Украина улучшит экономические показатели, которые согласованы программой с МВФ. Речь идет о показателях:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски сохранности.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, цель к улучшению показателей движется.

Андрей Пышный Глава НБУ Мы должны попасть именно таким образом, чтобы не навредить достижениям, которые имеем сегодня.