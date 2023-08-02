Цінопад в банках та обмінниках: як долар подешевшав за добу

Курс долара в обмінниках знову становить менше як 37 гривень. Схожа ситуація й у банках, де долар при купівлі подешевшав на 10 копійок. Євро теж опустилося нижче ніж 41 гривня.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,9 гривні (-10 копійок проти 1 серпня), а продаж – 37,5 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,85 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 41,6 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,83 гривні (-15 копійок), а продаж – 37,51 гривні (+17 копійки), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продаж – (+17 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,83 гривні (-21 копійка), а продаж – 41,66 гривні (+18 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,18 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,35 гривні (-5 копійок).

(-2 копійки), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 41,13 гривні (-11 копійок), а продають за 41,4 гривні (-15 копійок).

Що буде з курсом у серпні

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що у перший тиждень серпня на ринок чекає корекція. Відтак, за прогнозами, готівковий курс долара потроху знижуватися.

Цікаво, що після зміни Нацбанком облікової ставки банки тільки почали переглядати ставки за депозитами в гривні. А відповідно потрібен час, щоб оцінити реальний вплив цього процесу на інтерес населення до вкладів в національній валюті.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Готівковий курс продажу долара цього тижня знаходитиметься в межах коридору 37,1 – 37,6 гривні за долар.

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