Долар дешевшає: ціна впала в банках, обмінниках та на чорному ринку

Після тижня стрімкого здорожчання долар за вихідні почав дешевшати. Відтак найсуттєвіше валюта знизилася на чорному ринку та банках. Євро теж втрачає ціну, особливо в обмінниках при купівлі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,85 гривні (-10 копійок проти 25 серпня), а продаж – 38,6 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,1 гривні (-17 копійок), а продають в середньому за 42 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,45 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продаж – (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (-34 копійки), а продаж – 42,11 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,21 гривні (-11 копійок), а продаж – 38,41 гривні (-14 копійок).

(-11 копійок), а продаж – (-14 копійок). Євро купують за 41,5 гривні (-10 копійок), а продають за 41,85 гривні (-16 копійок).

Чого чекати восени щодо курсу

У липні цього року Нацбанк оприлюднив стратегію валютних послаблень. Експерти вважають, що восени регулятор відпустить курс.

Економіст Олег Гетман каже, що перехід до гнучкого курсу пропонувався давно, адже загроз девальвації немає.

Як я вже зазначав: ми маємо рекордні золото-валютні резерви, ми маємо надходження валюти, ми маємо профіцитний поточний платіжний баланс. Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть ревальвації – укріплення гривні до 35 чи до 33 гривень,

– зауважує експерт.

Втім існує думка, що долар спочатку трішки знизитися, але надалі це буде ринкове коливання. Між тим сталого якогось зниження не варто очікувати. За словами експерта Андрія Шевчишина, до кінця року валюта навряд буде перебувати на рівні 37 гривень.

Після рішення про відпускання долара, на думку експерта, курс буде у межахМожливо, готівковий курс буде навіть трішки вище.

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