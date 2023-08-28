Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,85 гривны (-10 копеек против 25 августа), а продажа – 38,6 гривны (-10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,1 гривны (-17 копеек), а продают в среднем по 42 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,45 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продажа – (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-34 копейки), а продажа – 42,11 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,21 гривны (-11 копеек), а продажа – 38,41 гривны (-14 копеек).

(-11 копеек), а продажа – (-14 копеек). Евро покупают за 41,5 гривны (-10 копеек), а продают за 41,85 гривны (-16 копеек).

Чего ждать осенью по курсу

В июле этого года Нацбанк обнародовал стратегию валютных послаблений. Эксперты полагают, что осенью регулятор отпустит курс.

Экономист Олег Гетман говорит, что переход к гибкому курсу предлагался давно, ведь угроз девальвации нет.

Как я уже отмечал: у нас есть рекордные золотовалютные резервы, у нас поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что, если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепление гривны до 35 или до 33 гривен,

– отмечает эксперт.

Впрочем, существует мнение, что доллар сначала немного снизится, но в дальнейшем это будет рыночное колебание. Между тем постоянного какого-либо снижения не стоит ожидать. По словам эксперта Андрея Шевчишина, до конца года валюта вряд ли будет находиться на уровне 37 гривен.

Обратите внимание! После решения об отпуске доллара, по мнению эксперта, курс будет в пределах 41 – 42 гривен. Возможно, наличный курс будет даже немного выше.

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