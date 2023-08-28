Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 28 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,85 гривны (-10 копеек против 25 августа), а продажа – 38,6 гривны (-10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,1 гривны (-17 копеек), а продают в среднем по 42 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,45 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-34 копейки), а продажа – 42,11 гривны (-3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,21 гривны (-11 копеек), а продажа – 38,41 гривны (-14 копеек).
- Евро покупают за 41,5 гривны (-10 копеек), а продают за 41,85 гривны (-16 копеек).
Чего ждать осенью по курсу
В июле этого года Нацбанк обнародовал стратегию валютных послаблений. Эксперты полагают, что осенью регулятор отпустит курс.
Экономист Олег Гетман говорит, что переход к гибкому курсу предлагался давно, ведь угроз девальвации нет.
Как я уже отмечал: у нас есть рекордные золотовалютные резервы, у нас поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что, если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепление гривны до 35 или до 33 гривен,
– отмечает эксперт.
Впрочем, существует мнение, что доллар сначала немного снизится, но в дальнейшем это будет рыночное колебание. Между тем постоянного какого-либо снижения не стоит ожидать. По словам эксперта Андрея Шевчишина, до конца года валюта вряд ли будет находиться на уровне 37 гривен.