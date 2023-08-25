Курс валют в банках

По данным "Минфина", 25 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,95 гривны (+5 копеек против 24 августа), а продажа – 38,7 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41,27 гривны (-8 копеек), а продают в среднем по 42,1 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,83 гривны (-8 копеек), а продажа – 38,58 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продажа – (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-34 копейки), а продажа – 42,11 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,32 гривны (-1 копейка), а продажа – 38,55 гривны (-5 копеек).

(-1 копейка), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 41,6 гривны (-10 копеек), а продают за 42,01 гривны (-4 копейки).

Что будет с курсом осенью

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман рассказывает, что Нацбанк давно идет к тому, чтобы принять решение о плавающем курсе. Как отмечают эксперты, аналитического центра угроз девальвации нет.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы У нас есть рекордные золото-валютные резервы, у нас поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепление гривны до 35 или до 33 гривен.

Осенью нам следует ожидать, что регулятор все же отважится отпустить курс и перейдет к гибкому курсообразованию, как это и должно быть в развитой экономике.

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