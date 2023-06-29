Подорожчав чи подешевшав: як змінився курс долара за добу

Найсуттєвіше за день долар опустився в обмінниках – до 12 копійок при купівлі. Водночас в банках спостерігається тенденція на зростання в межах 5 копійок. А от євро несуттєво подешевшало на чорному ринку.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 29 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,80 гривні (+5 копійок проти 28 червня), а продаж – 37,45 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,45 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-12 копійок), а продаж – 37,40 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,75 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,18 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,21 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,30 гривні (-1 копійка).

(-2 копійки), а продаж – (-1 копійка). Євро купують по 40,83 гривні (-7 копійок), а продають за 41,05 гривні (-5 копійок).

Прогноз долара на цей тиждень

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня слід очікувати коливань на ринку через сезон виплат зарплат українцям та сплати податків. Цим можуть скористатися спекулянти, які можуть спробувати розхитати ринок.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Досвід минулих тижнів та загальне співвідношення попиту та пропозиції, щоправда, не дають приводу прогнозувати суттєвого подорожчання іноземної валюти. Але такі спроби будуть робитися. Підвищена волатильність буде супроводжуватися розширенням різниці між курсами продажу та купівлі валюти. А після цього ринок шукатиме нове рівноважне значення курсу. Цілком ймовірно, що нова позначка зрештою буде ще більш наближена до котирувань МВРУ.

Водночас найближчими днями слід очікувати на пожвавлення курсового руху та зростання діапазону його коливань. На думку співрозмовниці, курс долара знаходитиметься в межах коридору 36,5 – 37,6 гривні.