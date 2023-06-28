Долар у липні

Як розповів 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на курс у липні може впливати декілька чинників. Серед них позиція НБУ, допомога Заходу та події на фронті тощо.

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Експерт додає, що у липні ситуація з курсом може бути відносно стабільною. Однак він не заперечує те, що поступово на валютному ринку реалізовуватиметься тренд на подальше зміцнення гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що готівковий курс перебуватиме у новому валютному коридорі – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро – нижні кордони якого будуть максимально наближені до офіційного курсу валют.

Від чого залежатиме курс

Позиція НБУ щодо подальшого "зрівняння" всіх наявних курсів в один.

Головним маркером може стати перегляд облікової ставки НБУ у бік її скорочення. Такий крок регулятора сигналізуватиме про впевненість в економіці та можливій подальшій лібералізації міжнародного валютного ринку України.

Збільшення привабливості депозитних вкладів (гривневих та в іноземній валюті).

Відтак у червні в деяких банках спостерігалося підвищення ставок за валютними депозитами з мізерних 0,1% – 0,2% до 1,5% – 2% річних.

Обсяги й системність макрофінансової допомоги від західних партнерів.

Зазвичай щомісяця Україна отримує до 4 мільярдів доларів допомоги, ці кошти йдуть на те, щоб збалансувати державний бюджет і тримати українську економіку у стабільному стані,

– додає Лєсовий.

Збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку;

на готівковому ринку; Розвиток внутрішньоекономічної діяльності й "експортні" надходження валюти.

Водночас за даними Держстату, у січні – квітні 2023 року експорт товарів становив 13,3 мільярда доларів, що складає 80,4% від обсягу експорту за аналогічний період 2022 року.

Важливим непрямими факторами, що можуть впливати на ринок, є події на фронті.

Таким чином, будь-які оптимістичні новини додаватимуть впевненості й снаги громадянам, натомість "чавитимуться" будь-які панічні прояви на ринку.

Скільки коштує долар на сьогодні