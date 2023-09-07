Долар зупинився на новій психологічній позначці, але не всюди: скільки коштує валюта
7 вересня 2023, 09:53Читать новость на русском
Сьогодні спостерігається певне затишшя щодо курсу, адже ціна купівлі в банках вже декілька днів поспіль не змінюється. Втім в обмінниках та на чорному ринку є зрушення. Відтак купити долар тепер потрібно за понад 38 гривень.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 7 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,3 гривні (без змін проти 6 вересня), а продаж – 38 гривень (+3 копійки).
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- Готівкове євро банки купують за 40,3 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,1 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,45 гривні (-18 копійок), а продаж – 38,05 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,45 гривні (+9 копійок), а продаж – 41,05 гривні (+3 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,8 гривні (+10 копійок), а продаж – 38 гривень гривні (+12 копійок).
- Євро купують за 40,6 гривні (+3 копійки), а продають за 40,95 гривні (+5 копійок).
Чого чекати від курсу долара восени
За словами економіста Олега Гетмана з якими він поділився з 24 Каналом, цієї осени варто очікувати того, що Нацбанк може відпустити курс. У такому випадку гривня може укріпитися, каже експерт.
Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть ревальвації – укріплення гривні до 35 чи до 33 гривень.
А от на думку банкіра Тараса Лєсового під час розмови з 24 Каналом, курс може сягнути восени аж 37 – 40 гривень за долар.
Що важливо, адаптація до нових умов навряд чи буде хаотичною. Регулятор дуже зважено ставиться до реалізації будь-яких ухвалених рішень, тому ринку не загрожуватиме стан турбулентності.