Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,3 гривні (без змін проти 5 вересня), а продаж – 37,97 гривні (-3 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 40,4 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,15 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні (-3 копійки), а продаж – 37,9 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,1 гривні (-35 копійок), а продаж – 41,03 гривні (-1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (без змін), а продаж – 37,82 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 40,57 гривні (-27 копійок), а продають за 40,9 гривні (-20 копійок).

Що буде з курсом до кінця року

Як розповідає голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, не варто чекати на здешевлення курсу долара чи гривні, адже передумов для цього немає.

Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Ради Ті коливання, які ми зараз бачимо, є сезонними. До кінця року ми не вбачаємо якихось ризиків для жорсткого просідання курсу чи інфляційних процесів.

Гетманцев додає, що інфляція в Україні сповільнюється швидше, ніж планувалось. Крім того, значні обсяги зовнішньої допомоги підтримують міжнародні резерви на рекордному рівні.

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