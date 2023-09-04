Ситуація на валютному ринку на початку вересня

Банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, як вплинуло рішення НБУ дозволити українцям купувати безготівкову валюту в межах 50 тисяч гривень на місяць без будь-яких додаткових умов, на фінансовий ринок. Відповідну постанову регулятор оприлюднив ввечері понеділка, а вже наступного ранку банки почали працювати над практичною реалізацією сервісу.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Фактично таке рішення Національного банку відкрило доступ населення до купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України. Відтак вже у понеділок ввечері готівковий ринок відреагував помітним зниженням котирувань: вартість американської валюти повернулася в середину діапазону 37 – 38 гривень за долар.

Золотько наголошує, що дозвіл на придбання безготівкової валюти суттєво збільшив попит. Вже 29 серпня обсяг придбаної населенням безготівкової валюти сягнув 17 мільйонів доларів, хоча середньоденні показники до цього коливалися в межах 9 – 11 мільйонів доларів.

В останній день серпня українці придбали безготівкових доларів та євро на 31,8 мільйона доларів. Таке пожвавлення пояснюється кількома чинниками:

поступовим розширенням пропозиції придбання валюти у банківських застосунках;

сезоном отримання зарплат українцями.

Значною мірою цей ажіотажний попит є реакцією на зміни. Чимало українців вирішили протестувати сервіс. За нашою статистикою, у загальній кількості операції домінують незначні суми до 200 доларів, далекі від встановленого ліміту. Це означає, що таке пожвавлення здебільшого є тимчасовим.

– зазначає Золотько

Банкірка прогнозує, що через нижчу вартість валюти у безготівковому сегменті частина загального попиту зрештою перейде з готівкового ринку на безготівковий. Саме цей чинник посилюватиме конкуренцію між двома сегментами та сприятиме зниженню вартості долара.

Золотько вважає, що економічно обґрунтованим рівнем курсу долара при продажі через застосунок та з урахуванням витрат на підкріплення кас готівковими доларами та євро є діапазон 37,1 – 37,4 гривні за долар. Саме в цей коридор у міру посилення конкуренції прямуватиме вартість американського долара.

Навряд чи це процес буде швидким, в тому числі через цілком можливу потребу завезення додаткового обсягу готівкових доларів до України. Але, на думку банкірки, за кілька тижнів курс має наблизитись до згаданого коридору.

Які зміни курсу відбудуться цього тижня

У своєму прогнозі, Золотько наголошує, що на найближчому тижні, ринок продовжить реагувати на зазначені зміни. За словами банкірки, кількість банків, що пропонуватимуть купівлю валюти онлайн, буде зростати.

На мою думку, вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 37,4 – 37,9 гривні за долар. Безготівкову валюту онлайн в залежності від банку можна буде придбати в діапазоні 37,3 – 37,6 гривні за долар.

– прогнозує Золотько

Згодом, стане зрозуміло, наскільки значним є попит на зняття придбаної на рахунок валюти у касах фінустанов та як він впливає на підсумкову вартість валюти. Тож, цього тижня ми можемо побачити доволі значні коливання курсу.

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