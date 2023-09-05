Яким буде курс долара до кінця року

На думку голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, передумов до здешевлення курсу долара чи гривні немає. З початку року гривня лише міцнішає.

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Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Ради Ті коливання, які ми зараз бачимо, є сезонними. До кінця року ми не вбачаємо якихось ризиків для жорсткого просідання курсу чи інфляційних процесів. Інфляція сповільнюється швидше, ніж планувалось, а значні обсяги зовнішньої допомоги підтримують міжнародні резерви на рекордному рівні.

Нинішнє незначне послаблення гривні не є катастрофою так, як це підтримало б експортерів та збільшило надходження до бюджету від імпорту.

Курс долара 4 вересня

Протягом минулої доби курс долара знову впав у діапазоні 5 – 20 копійок. Проте продаж у банках зріс на 4 копійки.