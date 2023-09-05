Каким будет курс доллара до конца года

По мнению главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, предпосылок к удешевлению курса доллара или гривны нет. С начала года гривна только крепнет.

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Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Совета Те колебания, которые мы сейчас видим, сезонные. До конца года мы не видим каких-либо рисков для жесткого проседания курса или инфляционных процессов. Инфляция замедляется быстрее, чем планировалось, а большие объемы внешней помощи поддерживают международные резервы на рекордном уровне.

Нынешнее незначительное ослабление гривни не является катастрофой, так как это поддержало бы экспортеров и увеличило поступления в бюджет от импорта.

Курс доллара 4 сентября

За прошедшие сутки курс доллара снова упал в диапазоне 5 – 20 копеек. Однако продажи в банках выросли на 4 копейки.