Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,3 гривні (-15 копійок проти 4 вересня), а продаж – 38 гривень (-20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,5 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 41,2 гривні (-30 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,9 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+7 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,6 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,18 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,84 гривні (+2 копійки).

(+5 копійок), а продаж – (+2 копійки). Євро купують за 40,8 гривні (без змін), а продають за 41,1 гривні (-13 копійок).

Українці купують більше валюти

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що рішення НБУ щодо дозволу купувати українцям безготівкову валюту в межах 50 тисяч гривень щомісяця без будь-яких додаткових умов вплинуло на ринок помітним зниженням.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Фактично таке рішення Національного банку відкрило доступ населення до купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України. Відтак вже у понеділок ввечері готівковий ринок відреагував помітним зниженням котирувань: вартість американської валюти повернулася в середину діапазону 37 – 38 гривень за долар.

За прогнозами експертки Банкірка низька вартість валюти на безготівці вплине на загальний попит. Відтак його частина перейде з готівкового ринку на безготівковий. Такий чинник посилюватиме конкуренцію, а також сприятиме зниженню вартості долара.

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