Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 5 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,3 гривні (-15 копійок проти 4 вересня), а продаж – 38 гривень (-20 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,5 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 41,2 гривні (-30 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,9 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,6 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,18 гривні (-4 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,84 гривні (+2 копійки).
- Євро купують за 40,8 гривні (без змін), а продають за 41,1 гривні (-13 копійок).
Українці купують більше валюти
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що рішення НБУ щодо дозволу купувати українцям безготівкову валюту в межах 50 тисяч гривень щомісяця без будь-яких додаткових умов вплинуло на ринок помітним зниженням.
Фактично таке рішення Національного банку відкрило доступ населення до купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України. Відтак вже у понеділок ввечері готівковий ринок відреагував помітним зниженням котирувань: вартість американської валюти повернулася в середину діапазону 37 – 38 гривень за долар.
За прогнозами експертки Банкірка низька вартість валюти на безготівці вплине на загальний попит. Відтак його частина перейде з готівкового ринку на безготівковий. Такий чинник посилюватиме конкуренцію, а також сприятиме зниженню вартості долара.