Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,3 гривны (-15 копеек против 4 сентября), а продажа – 38 гривен (-20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,5 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,2 гривны (-30 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,9 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,6 гривны (+1 копейка), а продажа – 41,18 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,84 гривны (+2 копейки).

(+5 копеек), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают за 41,1 гривны (-13 копеек).

Украинцы покупают больше валюты

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что решение НБУ о разрешении покупать украинцам безналичную валюту в пределах 50 тысяч гривен ежемесячно без каких-либо дополнительных условий повлияло на рынок заметным снижением.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Фактически, такое решение Национального банка открыло доступ населения к покупке валюты на межбанковском валютном рынке Украины. Следовательно, уже в понедельник вечером наличный рынок отреагировал заметным снижением котировок: стоимость американской валюты вернулась в середину диапазона 37 – 38 гривен за доллар.

По прогнозам экспертки Банкирша низкая стоимость валюты на безналичности повлияет на общий спрос. Следовательно, его часть перейдет с наличного рынка на безналичный. Такой фактор будет усугублять конкуренцию, а также будет способствовать снижению стоимости доллара.

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