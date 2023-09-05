Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 5 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,3 гривны (-15 копеек против 4 сентября), а продажа – 38 гривен (-20 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,5 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,2 гривны (-30 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,9 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,6 гривны (+1 копейка), а продажа – 41,18 гривны (-4 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,84 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают за 41,1 гривны (-13 копеек).
Украинцы покупают больше валюты
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что решение НБУ о разрешении покупать украинцам безналичную валюту в пределах 50 тысяч гривен ежемесячно без каких-либо дополнительных условий повлияло на рынок заметным снижением.
Фактически, такое решение Национального банка открыло доступ населения к покупке валюты на межбанковском валютном рынке Украины. Следовательно, уже в понедельник вечером наличный рынок отреагировал заметным снижением котировок: стоимость американской валюты вернулась в середину диапазона 37 – 38 гривен за доллар.
По прогнозам экспертки Банкирша низкая стоимость валюты на безналичности повлияет на общий спрос. Следовательно, его часть перейдет с наличного рынка на безналичный. Такой фактор будет усугублять конкуренцию, а также будет способствовать снижению стоимости доллара.