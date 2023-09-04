Курс валют в банках

По данным "Минфина", 4 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,45 гривны (-5 копеек против 1 сентября), а продажа – 38,2 гривны (+3 копейки).

Читайте также Новые налоги, неизменные пенсии и субсидии, которые могут возрасти: кого коснутся изменения в сентябре

Наличное евро банки покупают за 40,65 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,5 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (-20 копеек), а продажа – 37,92 гривны (-14 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продажа – (-14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,55 гривны (-54 копейки), а продажа – 41,33 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-15 копеек), а продажа – 37,82 гривны (-18 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (-18 копеек). Евро покупают за 40,8 гривны (-36 копеек), а продают за 41,23 гривны (-25 копеек).

Осенний доллар

Экономист Олег Гетман рассказал для 24 Канала, что осенью НБУ может отпустить курс, ведь угроз для девальвации нет. Кроме того, Украина имеет сейчас рекордные золотовалютные резервы, а значит, есть поступление валюты и есть профицитный текущий платежный баланс.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Так что если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепление гривны до 35 или до 33 гривен.

Впрочем, другое мнение высказал банкир Тарас Лесовой. Он прогнозирует, что курс может достичь осенью аж 37 – 40 гривен за доллар и 39 – 43 гривны за евро.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Что важно, адаптация к новым условиям вряд ли будет хаотичной. Регулятор очень взвешенно относится к реализации каких-либо принятых решений, поэтому рынку не будет угрожать состояние турбулентности.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.