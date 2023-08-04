Зміни в обмінниках та на чорному ринку: де за добу найсуттєвіше виріс курс долара

Долар у банках тримається своєї психологічної позначки, втім в обмінниках та на чорному ринку є зрушення у ціні. Відтак валюта додала в ціна при продажі на 10 – 13 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,9 гривні (без змін проти 3 серпня), а продаж – 37,5 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,7 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,5 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,1 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,55 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продаж – (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,03 гривні (+13 копійок), а продаж – 41,5 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,3 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,5 гривні (+10 копійок).

(+3 копійки), а продаж – (+10 копійок). Євро купують по 41,1 гривні (-1 копійка), а продають за 41,35 гривні (-4 копійки).

Що буде з доларом наступного тижня

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня на ринку буде збереження балансу між попитом і пропозицією на готівку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Коридор валютних коливань складе 37 – 37,5 гривень за долар та 40,7 – 42 гривні за євро. Фактично ситуація дуже нагадуватиме липневу: курс долара тяжітиме до нижнього кордону, а курс євро залежатиме від коливань пари долар / євро на міжнародних торгах.

Він додав, що є деякі побоювання відносно українського експорту і впливу цього фактору на курс. За всіма ознаками, зниження облікової ставки НБУ на 3 відсоткових пункти мало б "розворушити" ситуацію на ринку, але нерозв’язане питання майбутнього експорту збіжжя є певною мірою "греблею" для будь-яких істотних змін.

Крім того, є великі сподівання на європейські "Коридори солідарності" з експортним потенціалом близько 4 мільйонів тонн на місяць. Але поки не з’ясовано, коли вони запрацюють.

Чим довше триватиме стан невизначеності, тим більше він тиснутиме на готівковий курс. Тому, гадаю, що НБУ докладатиме зусилля саме на стримування панічних та ажіотажних проявів та для запобігання можливих негативних наслідків скорочення експорту.

– наголошує банкір.

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