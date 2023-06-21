Чи продовжує долар падати: незначні зміни спостерігаються на чорному ринку

Після різкого спаду курсу долара вчора в обмінниках ситуація на ринку стабілізувалася. Валюта сьогодні лише трішки додала в ціні при продажі, а на чорному ринку навпаки впала. Євро ж в обмінниках несуттєво подешевшало на декілька копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,85 гривні (без змін проти 20 червня), а продаж – 37,35 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (+8 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,32 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+7 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,42 гривні (-2 копійки), а продаж – 40,85 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,15 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,25 гривні (-1 копійка).

(-5 копійок), а продаж – (-1 копійка). Євро купують по 40,63 гривні (-2 копійки), а продають за 40,80 гривні (без змін).

Курс долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько розповідає, що цього тижня немає серйозних чинників, які б розвернули курс у бік зростання чи спадання. Відтак готівковий курс знаходитиметься у коридорі від 36,9 до 37,4 гривні за долар.

При цьому ринок буде орієнтуватись на позначку 37,2 гривні, що за останні два тижні стала новим рівноважним рівнем,

– прогнозує Золотько.

А за словами економіста Олексія Плотнікова до кінця червня долар коливатиметься в діапазоні 37 – 38 гривень.

Зміни ситуацію можуть лише певні фактори: події на фронті та можливе рішення НБУ щодо повернення до ринкового курсоутворення.