Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,85 гривні (-5 копійок проти 19 червня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,22 гривні (-7 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,47 гривні (-40 копійок), а продаж – 37,30 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-40 копійок), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,22 гривні (-27 копійок), а продаж – 40,92 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,26 гривні (+5 копійок).

(+9 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 40,65 гривні (+5 копійок), а продають за 40,80 гривні (без змін).

Чого чекати від курсу долара

Як розповідає економіст Олексій Плотніков, валютному ринку зараз панує відносний спокій. Відтак до кінця червня готівковий курс не переходитиме на новий рівень.

У цей період долар коливатиметься в діапазоні 37 – 38 гривень. За словами Плотнікова саме ці показники наразі є курсовою подушкою безпеки.

Однак ситуація може змінитися через певні фактори, а це події на фронті та можливе рішення НБУ щодо повернення до ринкового курсоутворення.

Олексій Плотніков Доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Але я не бачу поки що якихось передумов, щоб саме в червні Нацбанк почав відходити від чинної практики регулювання курсу.

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