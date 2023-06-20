Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 20 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,85 гривны (-5 копеек против 19 июня), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,22 гривны (-7 копеек), а продают в среднем по 40,90 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,47 гривны (-40 копеек), а продажа – 37,30 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,22 гривны (-27 копеек), а продажа – 40,92 гривны (+6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,26 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 40,65 гривны (+5 копеек), а продают за 40,80 гривны (без изменений).
Чего ждать от курса доллара
Как рассказывает экономист Алексей Плотников, валютному рынку сейчас царит относительное спокойствие. Следовательно, до конца июня наличный курс не будет переходить на новый уровень.
Однако ситуация может измениться из-за определенных факторов, а это события на фронте и возможное решение НБУ о возвращении к рыночному курсообразованию.
Но я не вижу пока каких-либо предпосылок, чтобы именно в июне Нацбанк начал отходить от действующей практики регулирования курса.