Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 19 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 16 червня), а продаж – 37,30 гривні (-5 копійок).
Читайте також Зламає стабільність: через що курс долара може різко змінитись
- Готівкове євро банки купують за 40,25 гривні (+15 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (+15 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,32 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,45 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,89 гривні (+8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,11 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,21 гривні (+1 копійка).
- Євро купують по 40,60 гривні (+10 копійок), а продають за 40,80 гривні (+10 копійок).
Як фактор війни впливає на долар
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, події, які пов'язані з повномасштабною війною, можуть непрямо тиснути на готівковий валютний ринок. Таким чином важливими є у такій ситуації зважена позиція обмінних пунктів. Крім того, відсутність чи вчасне притлумлення будь-яких панічних ознак у настроях громадян.
У зв'язку з чим, Для гравців ринку дуже важливою є "стійкість" до будь-яких рефлексій чи сенсацій: кожне зайве слово може стати спекулятивним інструментом та, в тій чи іншій мірі, вплинути на громадян. "Мовчанка" – це, мабуть, найкращі гамівні "ліки" для охочих до спекуляцій.