У зв'язку з чим, Для гравців ринку дуже важливою є "стійкість" до будь-яких рефлексій чи сенсацій: кожне зайве слово може стати спекулятивним інструментом та, в тій чи іншій мірі, вплинути на громадян. "Мовчанка" – це, мабуть, найкращі гамівні "ліки" для охочих до спекуляцій.

Сьогодні WhiteBIT об’єднує 3,5 млн зареєстрованих користувачів у всьому світі. Місія компанії — досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптоспільноту, надаючи безпечну й просту у використанні платформу.