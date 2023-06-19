Ситуація на готівковому ринку

Вже традиційно для останніх кількох тижнів небанківські обмінники пропонували іноземну валюту по дещо нижчому курсу, що свідчить про досить слабий попит на валюту з боку населення, зауважує банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Примітно, що вже другий тиждень поспіль, згідно з даними НБУ, загальне сальдо операцій населення з готівкової валютою є позитивним. Причому за останній тиждень показник сягнув рекордної позначки майже за рік – обсяг проданої населенням валюти був на 12,3 мільйона доларів більший, ніж обсяг придбаної.

Золотько пояснює, що ці показники досягаються внаслідок безготівкових операцій, але вони свідчать про загальний тренд на ринку. Попит на валюту з боку українців знижується, у той час, як пропозиція зростає.

Навряд чи в умовах війни можна впевнено казати про тривалість таких тенденцій, адже будь-яка серйозна подія може вплинути на ситуацію. Але наразі маємо констатувати, що ажіотажний попит на готівкову валюту минув,

– додає вона.

Ситуація на готівковому ринку 19 червня

Сьогодні банки купують долар в середньому за 36,90 гривні, а продавали по 37,30 гривні.

купують долар в середньому за 36,90 гривні, а продавали по 37,30 гривні. Обмінники купують американську валюту на рівні 36,90 гривні, а продають за 37,32 гривні.

купують американську валюту на рівні 36,90 гривні, а продають за 37,32 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,11 гривні, а продаж – 37,21 гривні.

Яким буде курс наступного тижня

Банкірка зауважує, що не бачить серйозних чинників, що могли б змінити поточну ситуацію цього тижня. Тому, на її думку, готівковий курс буде знаходитись у досить вузькому коридорі 36,9 – 37,4 гривні за долар.

При цьому ринок буде орієнтуватись на позначку 37,2 гривні, що за останні два тижні стала новим рівноважним рівнем,

– прогнозує Золотько.

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